﻿باكياو يهزم ماتيسيه بالضربة القاضية ويتوج باللقب

كوالالمبور – د ب أ: فاز اسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو بالضربة القاضية على الأرجنتيني لوكاس ماتيسيه ليتوج بلقب للوزن الوسط.

وجرى النزال في العاصمة الماليزية كوالالمبور وحسمه باكياو بالضربة القاضية في الجولة السابعة للمرة الأولى منذ نحو عشرة أعوام. ونجح عضو مجلس الشيوخ الفلبيني باكياو (39 عاما) عن جدارة في الفوز بلقب للوزن الوسط. وسدد باكياو عدة ضربات حاسمة لمنافسه في الجولتين الثالثة والخامسة مما أشعل حماس عشرات الالاف من الجماهير الفلبينية في الاستاد. وحقق باكياو أول انتصار له بالضربة القاضية منذ أن فعل نفس الشيء في 2009 على حساب ميغيل كوتو. وخاض باكياو أول نزال له منذ تموز/ يوليو 2017 عندما خسر أمام النمساوي جيف هورن. وتضمن الحضور خلال النزال، رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد والرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، حيث جلسا جنبا إلى جنب بالاضافة لكبار المسؤولين. وقال باكياو: «مثلما قلت، لم انته بعد، لا زلت موجودا، نها مسألة وقت للحصول على راحة والعودة». ولدى سؤاله عن خطوته التالية قال الملاكم الفلبيني: «أريد الدفاع عن لقبي، وأن أقدم عرضا جيدا داخل الحلبة».