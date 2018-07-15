﻿الدوري الانكليزي: تشلسي يعين الإيطالي ساري مدربا لثلاثة أعوام… ويضم جورجينيو

لندن – د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي، تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق بعقد لثلاثة أعوام، ليحل مكان أنطونيو كونتي، الذي أقيل الجمعة بعد موسمين مع الفريق.

وأحرز ساري (59 عاما) مركز الوصافة مرتين خلال ثلاثة مواسم، مع نابولي الإيطالي قبل أن يحل مكانه كارلو أنشيلوتي في أيار/مايو الماضي. وقال ساري لموقع تشيلسي: «سعيد للغاية بالقدوم إلى تشلسي والدوري الإنكليزي. إنها فترة جديدة مثيرة في مسيرتي.» وأضاف: «أتمنى أن نقدم كرة ممتعة لجماهيرنا، وأن ننافس على الكؤوس بنهاية الموسم، وهو ما يستحقه النادي». وكان متوقعا على نحو كبير تعيين ساري، ووافق تشلسي على تعويض نابولي، الذ تعاقد مع كارلو أنشيلوتي ليحل محل ساري. وبات ساري تاسع مدرب دائم لتشلسي منذ شراء رومان أبراموفيتش للنادي في 2013. ويشتهر ساري بطريقة لعبه الهجومية، حيث سجل نابولي 251 هدفا، بينها تسجيل 94 هدفا في موسم 2016/2017 وهو رقم قياسي، في الفترة الذي تولى فيها تدريب الفريق. كما قاد نابولي لدور الثمانية ودور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا في أول موسمين له، ولكن في الموسم الماضي انهى البطولة في المركز الثالث بدور المجموعات خلف مانشستر سيتي وشاختار دونيتسك. وبعد ذلك أطيح به في في الدوري الأوروبي، حيث خسر من لايبزيغ في الدور الأول الاقصائي. وقالت مارينا غرانوفسكايا مديرة تشلسي: «قدم نابولي بقيادة ماوريسو كرة رائعة في أوروبا، وأذهل الجميع بطريقتهم الهجومية وديناميكيتهم، كما أن أساليبه التدريبية طورت اللاعبين بشكل كبير». وأضافت: «لديه خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال وينتظر الفرصة للعمل في الدوري الممتاز». ولم يفز ساري ببطولة خلال تدريبه تسع فرق مختلفة في إيطاليا، رغم أنه قاد إمبولي للصعود للدرجة الأولى في 2013/2014 منهيا الموسم في المركز الثاني.

ومن جهة أخرى، أعلن تشلسي تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو لخمسة مواسم. وقال النادي: «أصبح جورجينيو أولى صفقات النادي في الميركاتو الصيفي حيث وقع على عقد لمدة 5 مواسم، وسيرتدي القميص رقم 5»، بدون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وأكد جورجينيو (26 عاما): «أنا سعيد للغاية أن أكون هنا في تشلسي، ليس من السهل أن تصبح جزءا من فريق كبير، أنا متحمس للعب في مثل هذا الدوري المكثف، لفريق يعطي كل شيء للعب والفوز». وكان جورجينيو انضم لنابولي الإيطالي في عام 2014 من فيرونا وشارك معه في 160 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وساهم في صناعة 14 هدفا.