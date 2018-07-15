﻿ديوكوفيتش يهزم أندرسون ويتوج باللقب للمرة الرابعة وكيربر تهزم سيرينا وتتوج بطلة للسيدات

لندن – رويترز: استعاد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أفضل مستوياته ليتغلب على الجنوب افريقي كيفن أندرسون المصنف الثامن 6-2 و6-2 و7-6 ليحرز لقب منافسات فردي الرجال في للمرة الرابعة.

وعاد اللاعب الصربي إلى مستواه الرائع ليتوج بلقبه 13 في البطولات الأربع الكبرى وينهي 25 شهرا من الغياب عن الألقاب الكبرى. وبعد استمراره في الملعب نحو 11 ساعة تقريبا خلال آخر انتصارين على حامل اللقب روجر فيدرر وجون إيسنر، تملك التعب أخيرا من أندرسون أمس وفشل في أن يصبح أول جنوب افريقي يحرز لقب ويمبلدون. وقضى ديوكوفيتش أيضا أكثر من خمس ساعات ليتفوق على رفائيل نادال في قبل النهائي لكنه اعتمد على لياقته البدنية العالية ليتغلب على أندرسون حيث أعاد الجنوب افريقي ارسال اللاعب الصربي في الشبكة عند نقطة الفوز بالمباراة.

وفاجأت الألمانية أنجليك كيربر منافستها الأمريكية سيرينا وليامز بفوزها عليها 6-3 و6-3 لتنال أول القابها على صعيد فردي السيدات ببطولة ويمبلدون. واستغلت المصنفة 11 الأخطاء التي ارتكبتها اللاعبة الأمريكية بطلة ويمبلدون سبع مرات لتصبح أول ألمانية تفوز باللقب منذ شتيفي غراف في 1996. وسعت سيرينا، التي كانت تخوض بطولتها الرابعة منذ ميلاد طفلتها في سبتمبر/أيلول الماضي، لانتزاع اللقب الثامن لمعادلة الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الأربع الكبرى والبالغ 24 لقبا والمسجل باسم مارغريت كورت. وكانت الأمريكية تتطلع أيضا لأن تصبح أول أم تفوز بلقب ويمبلدون منذ الاسترالية إيفون غولاجونغ عام 1980. وبدا من الصعب التغلب على اللاعبة البالغ عمرها 36 عاما، التي لم تخسر في ملاعب ويمبلدون منذ 2014، خلال البطولة وخسرت مجموعة واحدة خلال مشوارها نحو النهائي العاشر لها في ويمبلدون. ولم تواجه سيرينا أي لاعبة قوية مثل كيربر خلال مشوارها في البطولة حيث أجبرت اللاعبة الألمانية منافستها على ارتكاب العديد من الأخطاء في حين سددت كيربر ضربات ناجحة بشكل جيد. وفقدت سيرينا ارسالها ثلاث مرات في المجموعة الأولى ورغم ذلك حاولت استعادة قوتها في الثانية لكنها قدمت شوطا سيئا والنتيجة 2-3 لتكسر كيربر بضربة ناجحة. وبدت كيربر متوترة بشكل مبرر مع ارسالها لحسم المباراة وهي متقدمة 5-3 لكن عادت سيرينا وتعادلت 30-30 لكن اللاعبة الألمانية تمكنت من الاحتفال عندما سددت سيرينا ضربة خلفية في الشبكة في النقطة الاولى لحسم المباراة. ونجحت كيربر بهذا الفوز، الذي ثأرت من خلاله لخسارتها في نهائي 2016 أمام سيرينا، في ايقاف سلسلة متتالية من الانتصارات للاعبة الأمريكية في ويمبلدون وبلغت 20 انتصارا.