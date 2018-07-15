﻿كاين: ما زلنا نتعلم وهدفنا «يورو 2020»

موسكو – الأناضول: قال هاري كاين قائد ومهاجم إنكلترا، إن منتخب بلاده لا يزال في مرحلة التعلم، وأن الهدف الآن أن يكون جاهزا لبطولة أوروبا 2020، بعد خسارة المركز الثالث في مونديال روسيا.

وأكد: «لم نتمكن من تحقيق المركز الثالث، كنا نريد أن نحصل عليه، وهذا يؤكد أننا ما زلنا نتعلم، اليوم تبين لنا الأمر، ولا يزال أمامنا الوقت للتحسن، المنتخب شاب، ولكن سنبني على ما تعلمناه ونتحسن جماعيا، هدفنا بالطبع أن نكون جاهزين ليورو 2020 والمباريات الدولية، المجال لا يزال مفتوحا للتعلم والتحسن». وأضاف: «أعتقد أننا في الشوط الثاني أمام بلجيكا قدمنا دورا جيدا، أما الاول فهو في طي النسيان، أردنا أن نعود، ووضعناهم تحت ضغط، ولكن لم نصل للأهداف عكسهم». وأكد: «المنتخب البلجيكي منتخب صعب ولم يسقبل أهدافا، بالطبع الأمور كانت صعبة بعض الشيء بدنيا، ولم يحالفنا الحظ، هذا هو عالم كرة القدم يوم لك ويوم عليك، لابد أن نتحسن في الأداء».