﻿فرنسا تقسو على كرواتيا برباعية وتتوج باللقب العالمي الثاني

موسكو – د ب أ: توج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي الثاني اثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4/2 في المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأنهى المنتخب الفرنسي المغامرة الكرواتية وألحق النجم الفرنسي أنطوان غريزمان ورفاقه هزيمة قاسية بالكتيبة الكرواتية على استاد «لوجنيكي» الشهير في العاصمة الروسية موسكو، ليتوج الديوك الزرقاء بلقبهم العالمي الثاني بعد عقدين من الفوز باللقب الأول في 1998 بفرنسا. وحرم المنتخب الفرنسي نظيره الكرواتي من إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى، علما أنها المرة الأولى التي يخوض فيها المنتخب الكرواتي نهائي المونديال. وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي 2/1 بعد أداء مثير من الفريقين، علما أن المنتخب الكرواتي كان الأكثر سيطرة على مجريات اللعب واستحواذا على الكرة. ودفع المنتخب الكرواتي ثمن أخطاء لاعبيه داخل منطقة الجزاء، حيث جاء الهدف الأول للمنتخب الفرنسي من النيران الصديقة اثر ركلة حرة لعبها الفرنسي أنطوان غريزمان وحاول المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش إبعادها ولكنه حولها إلى داخل مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 18 .وتعادل إيفان بيرسيتش للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 28 لكن أنطوان غريزمان منح المنتخب الفرنسي التقدم في الدقيقة 38 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الاستعانة بحكم الفيديو المساعد (فار) .وفي الشوط الثاني، أصبح الأداء سجالا بين الفريقين وباغت المنتخب الفرنسي منافسه بهدفين متتاليين سجلهما بول بوغبا وكيليان مبابي في الدقيقتين 59 و65 ليكون الهدف الأول لبوغبا والرابع لمبابي في هذه البطولة. ورد ماريو ماندزوكيتش بالهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69 ليكون هدفه الثالث في المونديال الحالي. وبدأت المباراة بمناوشات هجومية متتالية من المنتخب الكرواتي الذي كان الأكثر استحواذا على الكرة في الدقائق الأولى. وفي المقابل، لعب المنتخب الفرنسي معتمدا على الضغط القوي على لاعبي كرواتيا وإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الجزاء الفرنسية.