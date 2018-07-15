﻿ شاكيرا غنّت ورقصت: هذه أرض أجدادي وأنا فخورة بجذوري اللبنانية

بيروت – «القدس العربي» : أشعلت النجمة العالمية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا غابة الأرز في الليلة الأولى لمهرجانات الأرز الدولية في دورتها الخامسة، حيث قدمت عرضاً فنياً ضخماً تمايل وغنى معها الجمهور على وقع أنغام الموسيقى والغناء والرقص التي ملأت المكان، وترافق ذلك مع استخدام أحدث تجهيزات فنية ضخمة من مسرح واضاءة وصوت وشاشات.

وقد فاق الحضور كلّ التوقعات إذ قدّر بنحو 13 ألف شخص يتقدّمهم السفيران الفرنسي والكولومبي في لبنان برونو فوشيه وجورجينا ملاط وعدد من النواب الحاليين والسابقين والفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية والإعلامية، وتفاعل الحاضرون مع شاكيرا وادائها على المسرح الذي صممّ على شكل ثلاث ممرات مكنّت الجمهور الواقف والجالس على المدرّجات من مشاهدتها عن قرب والتفاعل معها مع الوصلة الغنائية التي قدّمت فيها مجموعة من أشهر أغنياتها.

واستهل الحفل بترحيبٍ خاص بشاكيرا على المسرح من قبل رئيسة المهرجانات في الأرز النائبة ستريدا جعجع التي تحدثّت باللغة الانكليزية، مؤّكدة أنها والشعب اللبناني يرّحبان بها في بلدها الأم لبنان، وأعربت لشاكيرا عن عمق السعادة لوجودها في أرض الجذور، وخصوصاً بالقرب من غابة أرز الرب الدهرّية، والتي تزّين وتتّوج إحدى أرزاتها علم بلادنا الذي تستحّق أن يهدى لها.

ويأتي هذا الحفل فى إطار جولة عالمية لشاكيرا عنوانها «إل دورادو»، وهو عنوان الألبوم الحادي عشر لشاكيرا الحائزة على 13 جائزة «غرامي» لاتينية وثلاث جوائز «غرامي» عالمية.

وحظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة لبنانياً وعربياً وأجنبيّاً وأبرزها عالمياً «سي أن أن» والوكالات الفرنسية والروسية والأوروبية والصينية.

تجدر الاشارة الى أنّ شاكيرا لدى وصولها الى مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان برفقة والدها اللبناني الأصل وأمها ونجليها من نجم منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه، اعربت باللغة اللبنانية العامية عن سعادتها بالقول «أنا مبسوطة أكون في لبنان»، وعبّرت عن سرورها بوجودها في أرض اجدادها، كما قالت باللغة الانكليزية إذ أعلنت «هذه أرض أجدادي. أنا سعيدة جداً بمجيئي إلى لبنان .أنا فخورة جداً بجذوري اللبنانية».

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