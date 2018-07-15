﻿سجن وجلد مشرف مدرسة ايراني لإدانته بالتحرش الجنسي

طهران – أ ف ب: أصدر القضاء الإيراني حكما على مشرف مدرسة للفتيان في طهران بالسجن عشرة أعوام وجلده ثمانين جلدة، لإدانته بتهمة «الاعتداء الجنسي على قاصرين». وأثارت قضيّة هذا المشرف الذي يعمل في مدرسة خاصة في غرب طهران صدى كبيرا في الصحافة المحلية منذ تكشّفها في آخر أيار/مايو.

وبلغت الأهمية التي أخذتها هذه القضية مدى بعيدا جعلت المرشد آية الله علي خامنئي يتدخّل شخصيا طالبا من القضاء أن يتحرّك بأقصى سرعة ممكنة، وإصدار العقوبات القصوى المنصوص عليها في القانون.

والسبت، قضت المحكمة بإدانة المشرف المدرسيّ بـ«الاعتداء الجنسي على قاصرين» و«خدش الحياء» و«الحضّ على الرذيلة».

وأضافت «بعد التحقيق، والفحص الطبي» للضحايا، لم تُنسب للمشرف تهمة الاغتصاب. وكان ممكنا أن تكون العقوبة أقسى لو أن «عددا من العائلات لم تسحب شكواها».

وتصل عقوبة الاغتصاب في إيران إلى الإعدام.