﻿العلاجات الجينية تبعث الآمال للمرضى رغم تكلفتها الباهظة

باريس – أ ف ب: تشق علاجات جينية طريقها إلى الأسواق لمعالجة مصابين بأمراض كانت مصنفة على أنها مستعصية، ما يبعث أملا كبيرا للمرضى، لكنه يشكل تحديا كبيرا للأنظمة الصحية بسبب تكاليفها الباهظة خصوصا في حال تعميم استخدامها.

وتقوم هذه العلاجات عموما على الابدال المباشر في الجسم لجينة تعاني اختلالا وظيفيا بأخرى طبيعية أو بسحب خلايا لتعديلها جينيا في المختبر قبل إعادتها لجسم المريض.

هذا القطاع من التكنولوجيا الحيوية قد يدر 363 مليون دولار من الايرادات بحلول 2022 على المستوى العالمي، على ما أظهرت دراسة حديثة في شركة «ريسرتش اند ماركتس».

هذا المستوى قد يبدو هزيلا بالمقارنة مع السوق الدوائية العالمية التي تدر عائدات هائلة مع توقع مبيعات للأدوية المعطاة بحسب وصفات طبية تتخطى ألف مليار دولار في 2022 وفق «ايفالويت فارما».

ومع أن العلاجات الجينية الأولى كانت تستهدف أمراضا نادرة وأحادية الجينات، يزخر هذا المجال بالبحوث الصيدلانية الحيوية مع أكثر من 2200 تجربة سريرية يشهدها العالم حاليا بما في ذلك أمراض واسعة الانتشار مثل السرطان والسكري والأمراض العصبية الانتكاسية.

ويسجل أكبر قدر من التقدم حاليا على صعيد معالجة السرطان مع وضع استراتيجية غير مباشرة للعلاج الجيني.

وتقوم هذه التقنية على إعادة البرمجة الجينية لفئة من الخلايا المناعية هي الخلايا اللمفاوية التائية «لتسليحها» بهدف جعلها ترصد الخلايا السرطانية وتقضي عليها، وفق ما يؤكد انطوان بابييرنيك رئيس شركة «سوفينوفا» الرأسمالية الاستثمارية المتخصصة في مجال علوم الحياة.

وفتحت شركة «نوفارتيس» السويسرية العملاقة في مجال الصناعات الدوائية هذا الطريق في آب/اغسطس 2017 عبر الحصول على موافقة الولايات المتحدة على منتج أول يعتمد هذه التقنية يحمل اسم «كيمريا» ويستهدف شكلا نادرا من أشكال اللوكيميا.

ولم تتأخر المناورات الكبيرة في القطاع الصيدلاني في الظهور، فبعد الموافقة على «كيمريا» استثمرت شركة «غيليد» الأميركية 12 مليار دولار في شركة «كايت فارما» المتخصصة في مستقبلات المستضدات وتبعتها بعد بضعة أشهر شركة «سيلجين» من خلال الاستحواذ على شركة «جونو ثيرابوتيكس» في مقابل 9 مليارات دولار.

وفي نهاية حزيران/يونيو، نال «كيمريا» و«يسكارتا»، وهو دواء يستهدف سرطانا للجهاز اللمفاوي، على موافقة في أوروبا.

وفي الولايات المتحدة، تباع هذه العلاجات بكلفة باهظة للغاية تصل إلى 475 ألف دولار للمريض بالنسبة لـ«كيمريا» و373 ألفا لـ«يسكارتا».