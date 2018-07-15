﻿بلدية أكادير المغربية تطلق أسماء مدن ورموز فلسطينية على شارع و39 زقاقا في المدينة

الرباط ـ «القدس العربي»: أطلقت جماعة (بلدية) أكادير المغربية، تسميات فلسطينية على شارع و39 زقاقا في حي القدس في المدينة يعد مصادقة المجلس البلدي على تسمية أزقة في المدينة بأسماء مدن ورموز فلسطينية.

وقال محمد باكيري، نائب رئيس الجماعة إن «العملية تمت بعدما قامت جمعية من جمعيات المجتمع المدني بتقديم مقترح يهم استكمال تسمية أزقة وشوارع المدينة» وأن «المجلس بأغلبيته ومعارضته تفاعل إيجابا مع المقترح، وصادق في الدورة الاستثنائية ليوم الاثنين الماضي على نقطة تسمية الشوارع والأزقة، والتي شملت تسمية شوارع وأزقة في حي القدس، وتسمية الأحياء والشوارع والأزقة بحي تدارت».

وأوضح باكيري أن «حي القدس المعروف بهذا الاسم منذ عقود، «تمت تسمية حوالي 40 زقاقا به بأسماء مدن وقرى فلسطينية، واختيار أسماء أبواب القدس انسجاما مع اسم الحي (القدس)»، وأنه سبق أن تم إطلاق اسم الشهيد الفلسطيني محمد الدرة على المركب الثقافي في حي الداخلة» لأن «هناك ارتباطا تاريخيا للمغاربة بالقدس وفلسطين، كقضية إنسانية، والمغاربة يفتخرون بكون أن لهم حيا في القدس يحمل اسمهم (حي المغاربة)».

وصدرت تعليقات اعتبرت تسمية أزقة حي القدس بأسماء مدن فلسطينية «طمسا لهوية مدينة أكادير الأمازيغية» رد عليها باكيري، إن «الهوية الأمازيغية أكبر من أن تطمس، وهي هوية متعددة الروافد، ومدينة أكادير مدينة معروف عنها تعايشها وانفتاحها، ولم تكن لها أبدا أية حساسية من تسمية مناطق أو أزقة، سواء كانت لشخصيات أو لمعالم تاريخية أو جغرافية»، وقال إن «هناك من يريد أن يوظف هذه المبادرة التي قام بها المجتمع المدني وهذا التفاعل الإيجابي للمجلس الجماعي، لأغراض ضيقة للأسف الشديد، وهذه الأغراض سيرد عليها الشارع الأكاديري بمزيد من التعاطف والتضامن مع القضية الفلسطينية».

وقال عزيز هناوي، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إن «إطلاق هذه الأسماء الفلسطينية على ازقة أكادير يعتبر تعبيرا عن تضامن الشعب المغربي ومؤسساته المنتخبة مع القضية الفلسطينية» و«تجسيدا للطابع المغربي والأمازيغي الحر المنخرط في الدفاع عن فلسطين».

وأضاف أن «اختيار مدينة اكادير إطلاق هذه الأسماء يأتي ردا على رفع العلم والنشيد الصهيوني في المدينة، خلال فعاليات الجائزة الدولية الكبرى لرياضة الجودو، والتي شهدت مشاركة تسع لاعبات اسرائيليات، الأمر الذي أثار غضبا واسعا في صفوف مناهضي التطبيع بالبلاد واعتبروها ضمن محاولات الاختراق التطبيعي للمدينة».