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ماذا قالت رئيسة كرواتيا للاعبي المنتخب عقب خسارتهم كأس المونديال ؟

Jul 15, 2018

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موسكو: حرصت الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، على مؤازرة لاعبي منتخب بلادهم بعد فشلهم في التتويج ببطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا الأحد.

وخسرت كرواتيا في المباراة النهائية للمونديال من فرنسا بهدفين مقابل أربعة أهداف.

وفي تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، قالت كوليندا “أحسنتم، نار، لقد قاتلتم كالأسود وصنعتم التاريخ.. نحن فخورون بكم”.

وحققت كرواتيا إنجازًا تاريخيًا بتأهلها للنهائي العالمي للمرة الأولى في التاريخ، لتكتفي بالميدالية الفضية. (الأناضول).

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