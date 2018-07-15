سائق “بهلوان” يثير حفيظة مستخدمي مواقع التواصل في تونس -(فيديو)

تونس – “القدس العربي”:

أثار سائق تاكسي متهور حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بحركات “بهلوانية” على طريق عام، وهو ما دعا بعضهم للمطالبة بوضع قانون يعاقب هذه الحالات في بلد يسجل نسبة كبير من حوادث السير سنويا.

وتداولت صفحات اجتماعية فيديو لسائق تاكسي على طريق رئيسي في مدينة “غار الملح” التابعة لولاية بنزرت شمال تونس، حيث بدا اسائق وهو يقود سيارته بطريقة غربية، فتارة يخرج من النافذة وأخرى يحاو الصعود إلى ظهر السيارة تاركا المقود كليا، وسط صدمة بقية السائقين في الطريق المزدحمة.

ودون مستخدم يُدعى سامي قرناوي “لو جاء هذا السائق في أوروبا لتم جلبه للقضاء وسحب رخصة القيادة منه لفترة طويلة، وقد تتم إعادته مجددا لأخذ حصص في القيادة”، فيما اعتبر فيصل الودرني أن السائق المذكور قد يكون مخمورا، مستغربا من وصفه من قبل بعض النشطاء بـ”البهلوان”، وتساءل مستخدم ثالث يُدعى عادل عن سبب غياب قانون في تونس يمنع القيادة المتهورة، داعيا إلى مراجعة قوانين المرور في تونس.

وتحصد حوادث السير في تونس أربعة ضحايا يوميا بحسب إحصائية للمرصد الوطني لسلامة المرور، الذي أكد تسجيل حوالي 600 حادث مرور خلال شهر حزيران/يونيو المنصرم، خلّفت 160 قتيلا و950 جريحا.