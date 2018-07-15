فضل شاكر بعد تبرئته من تهمة تأليف عصابة: يسر بعد عسر

بيروت- “القدس العربي”:

في جديد ملف الفنان فضل شاكر ما أعلنه في تغريدة عبر “تويتر” عن تبرئة من تهمة تأليف عصابة في عبرا حيث قال “صباح يسرٍ من بعد عسر”، وذلك تعليقاً على حكم قضائي جديد يتعلّق به ويبرئه من تهمة تأليف عصابة وتهديد رئيس بلدية حارة صيدا بالقتل.

الّا أن شقيقة الشهيد جورج بو صعب، أوضحت أن الحكم -الذي يحتفي به شاكر-هو في القضية المرفوعة من رئيس بلدية حارة صيدا ضد فضل شاكر ولا علاقة له بقضية احداث عبرا التي صدر فيها حكم غيابي بسجن فضل شاكر 15 عاماً مع اعمال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية”.