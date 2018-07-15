لالتقاط صور مثيرة غامرت بحياتها بين اسماك القرش ! – (صور)

لندن – ” القدس العربي ” : غامرت عارضة الأزياء المشهورة على إنستغرام “كاتارينا زاروتسكي” بالسباحة وسط سرب من أسماك القرش لالتقاط مجموعة صور مثيرة بالمياه الزرقاء الصافية في جزر البهاماس، إلا أن مغامرتها انتهت بكارثة وعضّتها سمكة قرش.

وبحسب ما ذكر موقع “مترو” البريطاني، أخبرت كاتارينا إذاعة الـ NBC أنّ سمكة قرش سحبتها من يدها تحت الماء، وكادت أن تمزّق معصمها، لكنها سحبت يدها بسرعة من فمها وسبحت بعيداً مبقية يدها خارج الماء كي لا تجذب الأسماك برائحة الدم.

وخرجت العارضة من الماء ونظفت الدماء عن يدها، ثم سافرت إلى فلوريدا لتلقي المزيد من العلاج.

ومن جانبه قال صاحب المارينا أنّ أسماك القرش قد تخطئ أحياناً بين الأصابع والأيدي وبين قطع الطعام .