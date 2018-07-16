احلام تغرد باللغة الفرنسية على نهائي كأس العالم ثم تحذف التعليق – ( صور)

لندن – ” القدس العربي” : كانت المباراة النهائية ضمن كأس العالم لكرة القدم محط أنظار جميع محبي هذه الرياضة، فازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتوقعات لمباراة كرواتيا وفرنسا والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي.

ومن اكثر التعليقات اثارة للجدل ، تغريدة للفنانة الاماراتية أحلام على تويتر اختارت كتابتها باللغة الفرنسية.

وسرعان ما انهالت التعليقات من بعدها من قبل متابعينها لما تضمّنته التغريدة من أخطاء لغوية، فغزت الانترنت لتتحول الى ابرز تغريدة خلال كأس العالم.

توجّهت أحلام بتغريدتها إلى المهاجم الفرنسي Mbappé بما معناه: «مبابي، نريد هدفاً آخر لو سمحت». لكن أحلام كتبتها بلغةٍ فرنسية تضمّنت أخطاءً في القواعد والكتابة، فجاءت على الشكل التالي:

Mbappé, On veut un notre goal celvoupler

ثوانٍ وكانت الناس بدأت تتفاعل مع أحلام بشكلٍ عفوي، وتصحّح لها طريقة كتابة العبارة. لكن بعد دقائق، مسحت أحلام التغريدة، واستبدلتها بأخرى باللغة العربية أرفقتها بصورةٍ للمهاجم Mbappé، مع تعليقٍ جاء فيه:”إنها البداية يا فرنسا، مبروك”.