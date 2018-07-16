ما هي المدينة العربية التي اختارتها النجمة العالمية مادونا للإحتفال في عيدها الستين ؟

لندن – “القدس العربي ” : وقع اختيار نجمة البوب الامريكية مادونا على مدينة مراكش المغربية من اجل الاحتفال بعيد ميلادها الستين، والذي يصادف في 16 أب من كل سنة.

وكشفت وسائل اعلام اجنبية ان مادونا اختارت اقامة فندقية في ملكية “فانيسا برانسون” ، شقيقة الملياردير ورجل الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون .

وستقام الحفلة بحضور شخصيات مهمة ونجوم عالميين ، ومن المعروف ان مادونا اشتهرت بمقابلات وكليبات وحفلات موسيقية تعبر بها عن مواقفها الجريئة على صعيد السياسة والدين وغيرهما.