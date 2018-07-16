أمير قطر يترك مقعده في نهائي المونديال لزوجة ماكرون- (فيديو)

لندن: أظهرت لقطات تليفزيونية، الأحد، قيام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بترك مقعده في المقصورة الرئيسية لملعب “لوجنيكي” الذي احتضن نهائي المونديال لزوجة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

إذ قام أمير قطر من مقعده في الصف الأول، وتوجه إلى السيدة بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي لكي تجلس بجوار زوجها في لفتة جذبت أنظار وسائل الإعلام الفرنسية من بينها صحيفة “ليكيب”.

وكان الأمير تميم يجلس بجانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الصف الأول، فيما كانت تجلس زوجته في الصف الأخير للمقصورة الرئيسية لملعب المباراة.

وتواجد أمير قطر في المباراة النهائية عقب استلامه الراية الرمزية لتنظيم مونديال 2022 من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتوّجت فرنسا بلقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، عقب تغلبها على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين. (الأناضول)