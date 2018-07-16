إصابة ثلاثة سعوديين جنوب غربي المملكة جراء إطلاق “مقذوفات” من اليمن

جدة: أصيب ثلاثة سعوديين، وصفت إصابات اثنين منهم بالخطيرة، مساء الأحد، جراء سقوط شظايا “مقذوفات عسكرية”، من اليمن، على محافظة العارضة جنوب شرقي منطقة جازان الواقعة جنوب غربي المملكة.

وقال الدفاع المدني السعودي على حسابه في “تويتر” إنه استجاب لـ”سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية”.

وأوضح أن تلك المقذوفات “نتج عنها تعرض شابين سعوديين لإصابات خطيرة بالإضافة إلى تعرض طفل سعودي، يبلغ من العمر 10 أعوام، لإصابة متوسطة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى”. (الأناضول)