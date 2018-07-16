علا الفارس تثير الجدل بتعليقها على عمليات التجميل – (صورة)

لندن – “القدس العربي”: أثارت الإعلامية علا الفارس، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليق لها على “انستغرام” حول عمليات التجميل.

وكانت الفارس قد نشرت صورة لها خلال إجازتها الصيفية، عندما طلبت منها احدى المتابعات إجراء عملية تجميل لأنفها، الأمر الذي دفعها للرد عليها قائلة: “شكراً على النصحية أولاَ، مستحيل أقرب على وجهي وأعمل أي عملية، ثانياً منخاري بالطبيعة جداً صغير والناس بتسألني إذا عاملتله عملية، مش مهم كيف يطلع بالصور، مهم عاجبني وأنا مقتنعة أن الله عطاني نعم حرام أقرب عليها”.