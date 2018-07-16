الفنانة المصرية زينة تحت الإقامة الجبرية في الإمارات – (صور)

لندن – “القدس العربي”: انتشرت وثيقة رسمية الأحد، تظهر أن الفنانة المصرية زينة، كانت تحت الإقامة الجبرية في دبي، إلى حين انتهاء التحقيقات حول حادثة اعتدائها على عائلة أمريكية .

وتثبت الوثيقة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ان زينة وشقيقتها كانتا ممنوعتان من السفر، رغم نفي زينة، حيث يظهر موافقة حكومة دبي على إلغاء اسمها الحقيقي وسام وشقيقتها ياسمين، من قوائم الممنوعين من السفر من الإمارات بشكل مؤقت، شريطة أن تعود زينة في أي وقت إلى الإمارات للمثول أمام النيابة.

وكانت زينة نفت الثلاثاء الماضي في بيان، ما تم تداوله عن اعتدائها على “أسرة كاملة” قائلة، ان تلك “الأخبار مشبوهة وتعتمد فقط على تشويه صورتي، والتأكيد على قيامي بالاعتداء على طفلة صغيرة، هي محاولة يائسة من الطرف الآخر لكسب التعاطف معه في معركته الخاسرة، ورغم انني متاحة لجميع الصحف والمواقع التي كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر أقاويل غير حقيقة ودون سند…”.

ونوهت الى أنها “فوجئت بأشخاص يقتحمون حياتي الخاصة ويقومون بتصويري، وطلبت منهم بكل ود واحترام الكف عن تصويري في الخفاء، ولكن قابلت المُعاملة الحسنة بكل سوء وتعرضت للسب والإعتداء أنا وشقيقتي من قبل الأسرة كاملة وبشكل مبالغ فيه… فقمت بالاتصال بالشرطة، وحررت بلاغاً بما حدث، وتم حجز الطرف الآخر ليلة كاملة رهن التحقيق، وبعد ذلك صدر قراراً بمنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات”.

وتابعت: “…. متمسكة بموقفي في الحصول على حقي القانوني بشكل كامل، خاصة وأن السلطات في دولة الإمارات الشقيقة تتعامل بشكل حيادي تام حتى الآن مع الواقعة، ولا يتم الاعتراف بأي جنسية في العالم سوى العدالة فقط لا غير، وأنا واثقة في نزاهة وعدالة السلطات التي تقوم بالتحقيق حالياً”.