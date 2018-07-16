تسعة قتلى من المسلحين الموالين للنظام السوري في قصف إسرائيلي قرب حلب

بيروت: قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تسعة عناصر من المسلحين الموالين للنظام، قُتلوا في قصفٍ استهدف موقعاً عسكرياً في شمال سوريا، ليل الأحد، واتهمت دمشق إسرائيل بتنفيذه.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن بين القتلى ستة سوريين، من دون أن يتمكن من تحديد جنسيات الآخرين، مشيراً إلى أن القصف طال مركزاً لمقاتلين إيرانيين قرب مطار النيرب العسكري في ريف حلب الشرقي.

وكان إعلام النظام، قال ليل الأحد، نقلاً عن مصدر عسكري، إن صواريخ إسرائيلية استهدفت “أحد مواقعنا العسكرية واقتصرت الأضرار على الماديات”.

وهذه المرة الثالثة التي تستهدف فيها إسرائيل مواقع عسكرية في سوريا خلال تموز/يوليو، إذ كانت دمشق اتهمتها في الثامن من الشهر الجاري، بقصف مطار التيفور العسكري، وسط البلاد، وتكرر الأمر يوم 12 تموز، حيث أعلنت اسرائيل وقتها أنها ضربت ثلاثة مواقع عسكرية في جنوب سوريا. وأعلنت دمشق في الحادثتين أن دفاعاتها الجوية تصدت للصواريخ الإسرائيلية.

ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكرية للجيش السوري، أو أخرى لحزب الله في سوريا. واستهدف القصف الإسرائيلي مؤخراً أهدفاً إيرانية.

ونادراً ما تتحدث إسرائيل عن هذه العمليات، إلا أنها لطالما كررت أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وشهد شهر أيار/مايو الفائت، تصعيداً غير مسبوق بين إسرائيل وإيران في سوريا، إذا أعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا، رداً على إطلاق صواريخ ضد مواقع في هضبة الجولان المحتلة نسبها إلى إيران. (أ ف ب)