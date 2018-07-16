أضرار بمئات المنازل جراء زلزال ضرب جنوب شرق إيران

طهران: صرح مسؤول إيراني بأن مئات المنازل تضررت بمحافظة كرمان جنوب شرقي البلاد جراء زلزال ضرب المدينة أمس.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) الاثنين عن حاكم مدينة رودبار في جنوب محافظة كرمان أن الزلزال الذي ضرب المدينة أمس وبلغت قوته 4,7 درجات على مقياس ريختر تسبب في إلحاق أضرار بـ700 منزل قروي.

وقال أبو ذر عطار بور إن نسبة قد تصل إلى 80% من المنازل القروية تعرضت لتصدعات.

وأضاف أن الزلزال لم يسفر عن سقوط قتلى.

وتتعرض إيران لزلازل متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية.(د ب أ)