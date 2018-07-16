عودة خدمة الإنترنت بشكل تجريبي في العراق

بغداد: أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الإثنين، إعادة تشغيل خدمة الإنترنت بصورة تجريبية، بعد إصلاح قطع تعرضت له الخدمة، تزامنا مع تظاهرات احتجاجية تشهدها محافظات الوسط والجنوب.

وتشهد محافظات الوسط والجنوب، تظاهرات واحتجاجات نتيجة سوء الخدمات، مطالبين بتوفير فرص عمل وتوفير الكهرباء، في ظل درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف التي تجاوزت 50 مئوية.

وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات حازم محمد، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه: “تم إعادة تشغيل خدمة الإنترنت من الساعة الحادية عشر مساء أمس الأحد، وحتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بشكل مؤقت”.

وأوضح علي، أن “الوزارة استنفرت جميع وحداتها الهندسية والفنية، من أجل الإسراع لإعادة توفير خدمة الإنترنت بسرعة وكفاءة عالية، عن طريق شبكة مستقرة غير متذبذبة”.

إلا أن الخدمة ظلت ضعيفة ودون مستوى ما كانت عليه قبل انقطاعه اول مرة.

وكان مصدر في وزارة الاتصالات، قال للأناضول، السبت الماضي، “لا يوجد قطع متعمد.. هناك ضعف في الخدمة نتيجة صيانة وإدخال الخطوط الناقلة الجديدة للخدمة”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لحساسية الموقف: “نعمل منذ فترة على إدخال الخط الناقل الوطني الجديد للخدمة”.

وبدأت الاحتجاج قبل أسبوع في محافظة البصرة وامتدت لاحقا إلى المحافظات ذات الأكثرية الشيعية، جنوبي البلاد، وتطالب بتوفير الخدمات العامة الأساسية من قبيل الماء والكهرباء وفرص العمل ومحاربة الفساد.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين ما أوقع 6 قتلى حتى الآن فضلا عن عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.

واتخذت الحكومة قرارات لاحتواء الاحتجاجات من بينها، تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلًا عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية على المدى القصير والمتوسط. (الأناضول)