رسمياً… سامباولي يرحل عن تدريب الأرجنتين- (تغريدة)

لندن- “القدس العربي”: أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الاثنين، رحيل خورخي سامباولي عن تدريب منتخب التانغو، بعد المشاركة المخيبة في كأس العالم 2018.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني في بيان، أنه تم إنهاء خدمات سامباولي بالتراضي، إضافة لباقي أفراد الطاقم الفني الذين كانوا قد رحلوا بالفعل عقب الخروج من المونديال.

وكانت الأرجنتين قد ودعت كأس العالم من الدور ثمن النهائي على يد فرنسا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، حيث لم يقدم راقصو التانجو الأداء المنتظر تحت قيادة سامباولي مما عجّل برحيله.

وأضاف الاتحاد في بيانه، أنه سيحدد، الثلاثاء، هوية المدرب الجديد لمنتخب الشباب تحت 20 عاماً، الذي سيشارك في بطولة “Cotif Alcudia” المقرر إقامتها في فالنسيا.

الاتحاد الأرجنتيني، كان قد أعلن الاثنين الماضي، تجديد الثقة في سامباولي، إضافة لتوليه تدريب منتخب الشباب في البطولة المقبلة.

سامباولي كان قد تولى تدريب الأرجنتين في يونيو/حزيران 2017، ليقود الفريق في 15 مباراة، انتصر خلالها في سبع وتعادل في أربعة، وخسر مثلها.