خامنئي يدعو إلى تعزيز علاقات بلاده مع كل دول العالم باستثناء الولايات المتحدة

طهران: دعا المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي إلى تعزيز علاقات بلاده “مع الشرق والغرب” لكن باستثناء الولايات المتحدة، بحسب ما جاء على موقعه الرسمي، الاثنين.

وشدد خامنئي خلال لقائه الرئيس حسن روحاني وأعضاء الحكومة على “ضرورة تعزيز الدبلوماسية وتطوير العلاقات الخارجية بشكل متصاعد”، بحسب نص بعض تصريحاته، كما نشرت بالانكليزية.

وتابع خامنئي: “باستثناء بعض الحالات كما في حالة أمريكا يجب تعزيز علاقات البلاد مع الشرق والغرب بشكل كبير”.

ومنذ أعلنت الولايات المتحدة في أيار/ مايو خروجها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني في 2015، وتشديد عقوباتها على الجمهورية الاسلامية، كثفت طهران الاتصالات الدبلوماسية على الساحة الدولية من أجل التصدي لتأثير هذه العقوبات خارج أراضيها.

وإبان الثورة الاسلامية في إيران عام 1979، كان أحد الشعارات البارزة: “لا شرق ولا غرب، جمهورية إسلامية” وذلك تعبيراً عن رغبة السلطة الجديدة في انتهاج خط مستقل عن القوتين العظميين في تلك المرحلة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي سابقاً.

وتم توقيع الاتفاق النووي حول البرنامج النووي الايراني في 14 تموز/ يوليو 2015، بين إيران ومجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا).

وحصلت إيران بموجب الاتفاق في مقابل التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وقبول مراقبة منشآتها النووية، على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية مع فتح آفاق جديدة للاستثمار لإعادة إنعاش الاقتصاد الإيراني.

وطالب خامنئي الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب واشنطن بتقديم “ضمانات فعلية” من أجل حماية المصالح الاقتصادية الإيرانية حتى تظل بلاده في الاتفاق.

وحث خامنئي على موقعه الحكومة على “الجد والعمل” لأن “اقتصاد إيران يجب ألا يظل مرهوناً بضمانات الجهات الأوروبية المعنية بالاتفاق النووي”. (أ ف ب)