محاولة اغتيال زين العمر في لبنان

لندن – “القدس العربي: تعرض الفنان اللبناني زين العمر، لإطلاق نار من قبل شخص كان يستقل دراجة نارية، حيث أوقفت استخبارات الجيش اللبناني في صربا الفاعل.

وتقدم زين العمر بشكوى للجهات المختصة، تفيد بمحاولة اغتياله السبت الماضي بعد مغادرته وزوج شقيقته منطقة الكسليك، وملاحقته وإطلاق النار عليه من قبل دراجة نارية، حيث استمرت عملية المطاردة إلى منطقة جعيتا، قبل أن يصاب.

ونشر زين العمر عبر “تويتر”: “نصّاب يتلطى خلف ثوب المحاماة الشريفة ويحتال على من حواليه في أحد المجمّعات السياحية، ليك وليه طويلة على رقبتك، القضاء العادل موجود، هيك وسخ شو بتقولوا عنّوا؟”