وزير إسرائيلي يدعو لقصف أطفال غزة

لندن- “القدس العربي”: طالب عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) ووزير التعليم العالي “نفتالي بينت” بقصف أطفال غزة بالصواريخ، بحجة مشاركتهم في إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات “الغلاف”.

وقال خلال جلسة للكابينت: “لماذا لا نطلق النار على أي شخص يطلق النيران الجوية على مستوطناتنا وأيضاً على الخلايا؟ لا يوجد أي رادع قانوني. لماذا نطلق النار إلى جانبهم وليس عليهم؟ هؤلاء مخربون بكل ما تعنيه الكلمة”.

وخلال الجلسة رد عليه قائد أركان الجيش غادي أيزنكوت: “هل تقترح إسقاط قنبلة تزن نصف طن من طائرة على خلية تطلق الطائرات الورقية والبالونات؟” فرد “بينت” بقوله: “نعم”.

وذكرت الصحيفة أن “الكابنيت” أصدر خلال الجلسة أمرًا للجيش بالعمل على “إنهاء استنزاف” الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من غزة.