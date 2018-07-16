أوباما يرقص مع جدته في أول زيارة يقوم بها لكينيا بعد انتهاء فترة رئاسته

جوهانسبرغ: زار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، القرية التي كان يعيش فيها أسلافه في مقاطعة سيايا في جنوب غرب كينيا الاثنين، وقام بالرقص على وقع الموسيقي التقليدية مع جدته، وذلك في أول زيارة يقوم بها لكينيا بعد انتهاء فترة رئاسته.

ومن المقرر أن يدشن أوباما مركزاً للشباب أسسته أخته غير الشقيقة اوما أوباما.

وأذاع التلفزيون الكيني صوراً للرئيس الأمريكي السابق، وهو يجذب جدته سارة أوباما ليراقصها.

كما ظهر أوباما، أول رئيس أمريكي ذو بشرة داكنة، الذي يحظى بشعبية في إفريقيا، وهو يتجول في مركز ساوتي كو، ويرتدي قميصاً أبيض ونظارة شمس.

واصطف المواطنون الذين يرغبون في رؤية أوباما على جانبي الطرق بالقرب من المركز، حيث قالت فتاة لشبكة ان تي في الكينية” أنا سعيدة برؤية شقيقنا الأكبر اليوم”.

وبعدما وصل أوباما لكينيا الأحد، التقى بالرئيس الكيني اوهورو كينياتا، الذي كتب تغريدة قال فيها “من الرائع الترحيب بعودتك باراك أوباما”.

ومن المقرر أن يتوجه أوباما لجنوب أفريقيا الثلاثاء، من أجل إلقاء كلمة بمناسبة عيد الميلاد الـ100 للزعيم نيلسون مانديلا. (د ب ا)