صحيفة سعودية تصف أروغان بـ”هتلر الجديد” يقود بـ”عنتريته” تركيا نحو الانهيار!

لندن- “القدس العربي”: شنت صحيفة “سبق”الالكترونية السعودية، هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفته بـ”هتلر الجديد”، زاعمة أنه تحول إلى “دكتاتور”.

وفي تقرير لها عن تركيا تحت عنوان: “مع بداية ولايته الثانية.. عنترية (هتلر الجديد) تقود تركيا إلى انهيار مالي وأمني”، زعمت أن سياسة أردوغان تقوم على استعداء دول المنطقة، وهو ما تسبب في هبوط سعر الليرة التركية.

واعتمدت الصحيفة السعودية في تقريرها على معلومات أوردها موقع قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، التي ادعت أن أردوغان غادر تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي المقرب من الإمارات، فهد ديباجي، زعمه أن “التصرفات العنترية التي يقوم أردوغان بها لكل معارضيه منذ منتصف يوليو 2016، بسجن نحو 77 ألف شخص وطرد أو وقف وفصل أكثر من 170 ألف شخص عن العمل، تؤكد أن أردوغان سيتحول إلى هتلر جديد، وهذا كله مجرد كرة ثلج تكبر وتتدحرج لتضرب الأخضر واليابس في يوم ما، لا سيما وأن المعارضين والكارهين والمظلومين يتزايدون كل يوم”.

وأثار تقرير “سبق” وعنوانها حالة من الجدل، على موقع “تويتر”، حيث اعتبره مغردون “تحريضا على تقويض العلاقات مع دولة تربطها بالسعودية علاقات واسعة”.

وقال مغردون إن توقيت الخبر الذي يأتي بعد أيام فقط من مباركة رسمية سعودية لأردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية يضع علامات استفهام عديدة.

يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام السعودية المقربة من دوائر صنع القرار، تحرض بشكل شبه يومي على “أردوغان”، والحكومة التركية، وتربطهما بالإرهاب.

و الله ما هتلر الجديد الا ابن سلمان — عبدالعزيز النقيب (@aziz_alnaqeb) July 15, 2018

ويستمر الانحطاط الإعلامي!تغريدات مسيئة كهذه وفي صحف رسمية ستثير الفتنة، وستجعل من الإعلام التركي يتحدث عن ولاة الأمر بنفس الطريقة، فهل سيغضب التلفية والليبرالجية وسيخونون الآخرين لصمتهم على تطاول الإعلام التركي الذي من المؤكد بأنه سيرد في الوقت المناسب؟ إعلامنا يقوده أغيلمة سفهاء pic.twitter.com/wqvUq7mUq5 — معالي الربراري (@Mrbrary) July 15, 2018

مع بداية ولايته الثانية.. عنترية “هتلر الجديد” تقود #تركيا إلى انهيار مالي وأمني.https://t.co/O5IPlh6WkA pic.twitter.com/YblyHHoOuK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) July 14, 2018

هتلر !! يتم وصفة بهتلر وعلاقتنا به جيدة؟ فبماذا سيتم وصفة لو تم قطع العلاقة ؟ عموما وصف (هتلر الجديد ) ضد اردوغان استخدمه المهرج المصري احمد موسى فهل هي صدفة ؟ ام ان صحيفة سبق مرتبطة بقروب واتسب مصري ؟ — عبدالإله (@asdasdf153) July 15, 2018