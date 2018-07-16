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صحيفة سعودية تصف أروغان بـ”هتلر الجديد” يقود بـ”عنتريته” تركيا نحو الانهيار!

Jul 16, 2018

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لندن- “القدس العربي”: شنت صحيفة “سبق”الالكترونية السعودية، هجوماً عنيفاً على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفته بـ”هتلر الجديد”، زاعمة أنه تحول إلى “دكتاتور”.

وفي تقرير لها عن تركيا تحت عنوان: “مع بداية ولايته الثانية.. عنترية (هتلر الجديد) تقود تركيا إلى انهيار مالي وأمني”، زعمت أن سياسة أردوغان تقوم على استعداء دول المنطقة، وهو ما تسبب في هبوط سعر الليرة التركية.

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واعتمدت الصحيفة السعودية في تقريرها على معلومات أوردها موقع قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، التي ادعت أن أردوغان غادر تركيا وطلب اللجوء إلى ألمانيا، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن الكاتب والمحلل السياسي المقرب من الإمارات، فهد ديباجي، زعمه أن “التصرفات العنترية التي يقوم أردوغان بها لكل معارضيه منذ منتصف يوليو 2016، بسجن نحو 77 ألف شخص وطرد أو وقف وفصل أكثر من 170 ألف شخص عن العمل، تؤكد أن أردوغان سيتحول إلى هتلر جديد، وهذا كله مجرد كرة ثلج تكبر وتتدحرج لتضرب الأخضر واليابس في يوم ما، لا سيما وأن المعارضين والكارهين والمظلومين يتزايدون كل يوم”.

وأثار تقرير “سبق” وعنوانها حالة من الجدل، على موقع “تويتر”، حيث اعتبره مغردون “تحريضا على تقويض العلاقات مع دولة تربطها بالسعودية علاقات واسعة”.

وقال مغردون إن توقيت الخبر الذي يأتي بعد أيام فقط من مباركة رسمية سعودية لأردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية يضع علامات استفهام عديدة.

يشار إلى أن العديد من وسائل الإعلام السعودية المقربة من دوائر صنع القرار، تحرض بشكل شبه يومي على “أردوغان”، والحكومة التركية، وتربطهما بالإرهاب.

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