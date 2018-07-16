تغيير أسماء محطات مترو باريسية احتفالا بفوز فرنسا في المونديال

باريس- “القدس العربي”- آدم جابر: قررت شركة “ر آ تي بي” الفرنسية تغيير أسماء بعض محطات المترو في باريس مؤقتا احتفالا بتتويج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب بمونديال روسيا 2018.

وتم تغيير أسماء ستّ محطات مشهورة في باريس بطريقة بطريقة تقربها من المنتخب الفرنسي، فمثلا تحولت محطة “place de l’ étoile” (ساحة النجمة) إلى محطة (Deux étoiles) أي (النجمتان) في إشارة إلى فوز المنتخب الفرنسي بلقبه الثاني وبالتالي حصوله على النجمة الثانية على قميصه الرسمي.

أو أيضا محطة Bercy تم تحويلها إلى Bercy les bleus على وزن merci les bleus، أي شكراً للزرق. وكذلك تحولت محطة “فيكتور هيغو” إلى “فيكتور هيغو لوريس″ في إشارة إلى إسم حارس المنتخب. فيما أصبحت محطة “نوتر دام ديشان” محطة “نوتر ديديه ديشان”.

تجدر الإشارة إلى أن الفريق الفرنسي سيجوب جادة الشانزليزيه عصر اليوم على متن حافلة كهربائية مكشوفة لشركة “RATP” لتحية الفرنسين تم اعتدادها بهذه المناسبة.

على أن يتوجهوا بعد ذلك إلى قصر الاليزيه حيث سيستقبلهم الرئيس إيمانويل ماكرون بحضور نحو ثلاثمائة رياضي وألف شاب تمت دعوتهم لهذه المناسبة.