ضاحي خلفان يؤكد “تهاوي” اقتصاد دبي!- (تغريدات)

“القدس العربي”: أكد نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان التقارير الإعلامية التي كشفت عن تأزم الأوضاع الاقتصادية في دبي وتحولها إلى ما يشبه “مدينة أشباح”، بالإضافة إلى التحليلات الاقتصادية التي كشفت عن قرب انهيارها بفعل أزمة الشيكات المرتجعة التي وصلت قيمتها لأرقام خيالية.

وقال خلفان في تدوينات له عبر حسابه بموقع “تويتر” عبر خلالها عن استيائه للأحوال التجارية في دبي قائلا: “اتمنى من الشركات العائلية في دبي أن تعمل من أجل الحفاظ على مركز العائلة التجاري وعدم اللجوء إلى تشطير الشركات وانقساماتها إلى كيانات تجارية صغيرة”.

اتمنى من الشركات العائلية في دبي أن تعمل من اجل الحفاظ على مركز العائلة التجاري وعدم اللجوء الى تشطير الشركات وانقساماتها الى كيانات تجارية صغيرة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى: “علينا كأعيان في فهذه الإمارة أن نضم الصفوف…فهذه الفرقة التي اراها تضرب في كيانات الامارة التجارية لا تبشر بالخير”.

علينا كأعيان في فهذه الاماراة أن نضم الصفوف…فهذه الفرقة التي اراها تضرب في كيانات الامارة التجارية لا تبشر بالخير. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

وتابع خلفان قائلا: “تجارتنا في الامارة يجب أن تكون الهم الأول الذي لا يعلو عليه هم.. فالتجارة في دبي هي قطار التنمية الحقيقة”.

تجارتنا في الامارة يجب ان تكون الهم الاول الذي لا يعلو عليه هم ..فالتجارة في دبي هي قطار التنمية الحقيقة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

وتعرض إلى العراقيل التي بدأ يواجهها التجار في دبي قائلا: “محاربة التجار..أو وضع العراقيل امامهم أو عدم الاستماع إلى ما يشتكون منه خطأ جسيم…على بعض المسؤولين أن يتنبهوا إلى هذه النقطة”.

محاربة التجار..او وضع العراقيل امامهم او عدم الاستماع الى ما يشتكون منه خطأ جسيم…على بعض المسؤولين ان يتنبهوا الى هذه النقطة. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

وأوضح خلفان أن “اقتصادنا يبقى قوي وثابت ما دام التاجر المواطن مدعوما دعما استثنائيا. والاقتصاد القائم على غير المواطن يكون عرضة لمتغيرات عديدة”.

اقتصادنا يبقى قوي وثابت ما دام التاجر المواطن مدعوما دعما استثنائيا.

والاقتصاد القائم على غير المواطن يكون عرضة لمتغيرات عديدة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

واختتم خلفان تدويناته موجها تحذيرا لكل من يحاول تفتيت الشركات الكبيرة لدورها السلبي على الاقتصاد قائلا: “الشركات العائلية الكبيرة التي تعد واجهة اقتصادية لدبي يجب الا ندع بعض الصبيان يعبثوا بها ويمزقوها إلى اشلاء..الحقوق يمكن ان التحفظ للجميع وفقا للقانون. والحكومة يجب أن تمنع الانقسامات القائمة على فهلوة بعض الاطراف في تلك الشركات…وكبير العائلة يبقى رمزها”.

الشركات العائلية الكبيرة التي تعد واجهة اقتصادية لدبي يجب الا ندع بعض الصبيان يعبثوا بها ويمزقوها الى اشلاء..الحقوق يمكن ان التحفظ للجميع وفقا للقانون. والحكومة يجب ان تمنع الانقسامات القائمة على فهلوة بعض الاطراف في تلك الشركات…وكبير العائلة يبقى رمزها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 16, 2018

ويشار إلى أنه وفي سابقة غريبة، شهد العديد من الوجهات السياحية في دبي، من فنادق وأسواق ومحلات تجارية ومطاعم وحانات، عملية إغلاق، الأمر الذي جعل مدينة المال والأعمال العالمية تتحول بخطى سريعة إلى مدينة أشباح خلال وقت قريب.

وذكر موقع تايم أوت دبي أن مطاعم “ليفت بانك” في مدينة الجميرا أغلقت أبوابها، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وتحدثت مواقع أخرى عن أن الكثير من الوجهات السياحية أغلقت أبوابها أو باتت على وشك ذلك، منها: عظم مطاعم سوق البحر والمخازن وسوق برجمان ووافي ومعظم مطاعم أبراج الإمارات، بالإضافة إلى العشرات من الشركات والفنادق التي أعلنت مؤخرا عن إنهاء نشاطها.

وفي نفس السياق، ومما يعتبر مؤشرا قويا على بدء الانهيار، كشف موقع “مودرن دبلوماسي” بأن الحجم الكبير في الشيكات المرتجعة ينذر بانهيار اقتصاد إمارة دبي.

ووصف الموقع في مقال لرجل الأعمال مير محمد علي خان الذي عاش في الإمارة سنوات عدة وأنشأ فيها شركات وأدارها، دبي قائلا: “شيئا فشيئا يذوب اقتصاد دبي مثل قطعة مثلجات في يوم صيف حار على شاطئ جميرا”.

وأكد خان أن اقتصاد دبي بدأ ينهار هذا العام كما كان يتوقع، بسبب المبدأ الذي طالما استند إليه ذلك الاقتصاد “أنا مدين لك وسأدفع لاحقا”، وهي كلمات تترجم بكتابة شيكات مؤجلة الدفع، مضيفا “لا أحد يسألك قبل أن يبتسم ويأخذ منك الشيك ماذا سيحدث بعد ثمانية أشهر إذا انهارت أعمالك أو وقعت في أزمة سيولة، وكيف ستسدد هذا الشيك”.

وأشار الكاتب إلى أزمة شركة “أبراج كابيتال” في دبي بالآونة الأخيرة، حيث تنظر المحاكم الإماراتية قضية شيك بدون تغطية كافية كتبه مؤسس الشركة عارف نقفي ومسؤول تنفيذي زميل قيمته نحو 177 مليون درهم (48 مليون دولار).

ورأى الكاتب أن هذا العدد الضخم من الشيكات المرتجعة ينذر بكارثة ستواجهها السلطات بدون إمكان الرجوع إلى ممتلكات هؤلاء المدينين، لأن أغلبهم يفر من الإمارة بلا عودة، وفقا لتحليل الكاتب لأعداد خطوط الهواتف الملغاة وأعداد الأطفال المغادرين للمدارس.

وفضلا عن الشيكات المرتجعة يرى الكاتب علامات أخرى على الأزمة، فعقارات دبي التي كانت تباع بـ2300 درهم (626 دولارا) للقدم المربع صارت تباع بأقل من ستمئة درهم (163 دولارا) للقدم المربع.

من ناحية أخرى، صار بإمكانك أن تجد متاجر شاغرة في سوق الذهب بدبي للمرة الأولى في 35 عاما، وكان يستحيل أن تجد متجرا واحدا لاستئجاره أو شرائه في السابق.

وفي مراكز التسوق “المركز العربي”، و”صن ست مول”، و”الغرير” هناك متاجر تغلق أبوابها كل أسبوع، فضلا عن 18 فندقا في دبي أغلقت أبوابها الشهر الماضي، وضمنها أسماء كبيرة.

ويعود الكاتب إلى قضية “أبراج كابيتال” ليقول إن انهيارها يمثل مسمارا في نعش النظام المالي بدبي، ويصف أزمتها بأنها أكبر حدث مزعزع للثقة في تاريخ النظام المالي بالإمارة، محذرا جميع دول الخليج من مواصلة تبني النموذج الاقتصادي المعتمد على الشيكات المؤجلة الدفع.

وتواجه “أبراج كابيتال”- وهي أكبر شركة استثمار مباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- اتهامات بإساءة استخدام أموال مستثمرين في صندوق للرعاية الصحية، وتنفي الشركة كل الاتهامات.

وقد هبط مؤشر بورصة دبي 15% منذ بداية العام الجاري- وهو بذلك أحد أسوأ المؤشرات أداء في المنطقة- متأثرا بقضية أبراج وكذلك بالضعف في سوق العقارات.

كما تعتزم شركة “ماريوت إنترنشونال” إنهاء إدارتها وعلاقتها بثلاثة فنادق في إمارة دبي، بعد أن توصلت إلى قرار مشترك مع شركة “مجموعة الحبتور” المالكة لهذه الفنادق.

وذكرت قناة الجزيرة أن الشركة أصدرت بياناً الثلاثاء، قالت فيه إنها ستنهي إدارتها لفنادق “سانت ريجيس دبي”، و”دبليو دبي الحبتور سيتي”، و”ويستن دبي الحبتور سيتي” في 31 يوليو/ تموز الجاري.

وأضافت الشركة، أن إدارة الفنادق الثلاثة ستُنقل إلى “مجموعة الحبتور”، وأن الفنادق لن تعود بعد اليوم جزءاً من محفظة العلامات التجارية العالمية “سانت ريجيس″، و”دبليو”، و”ويستن”.