الرئيس الإيراني يعطي الضوء الأخضر لحضور النساء إلى استادات كرة القدم

طهران: أعطى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الضوء الأخضر لحضور النساء إلى الاستادات لمتابعة مباريات كرة القدم ، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) الاثنين.

ووجه الرئيس مذكرة إلى وزير الرياضة مسعود سلطاني فر، الذي طلب بدوره التعليمات من الرئيس فيما يتعلق بآلية تسيير الأمر من قبل الوزارة.

ويبدو أن الأمر لم يعد مرفوضا بشكل كبير لدى رجال الدين بإيران ، والذين شددوا في مرات سابقة على أنه لا مكان للنساء في استادات كرة القدم التي تشهد مشاعر حماسية وربما صيحات حادة من قبل المشجعين الرجال.

فقد صرح متحدث باسم مجلس صيانة الدستور ، أعلى هيئة تحكيم في إيران ويضم 12 عضواً ، بأن فرض “الحظر المطلق” لم يعد عقلانياً.

وقال المتحدث عباس علي كد خدائي “إذا كان هناك طريق لذلك ، فلا توجد مشكلة في إيجاد الحل (للحظر المفروض بالاستادات).”

وكان رجال الدين في إيران قد رفضوا في وقت سابق مقترحات بتخصيص أقسام من المدرجات للنساء والعائلات.

ولكن بعد احتجاجات استمرت لأعوام ، كان آخرها الاحتجاجات التي أعلنت أمام العالم خلال مشاركة المنتخب الإيراني في مونديال روسيا 2018 الذي اختتم الأحد ، يبدو أن المقترحات في طريقها إلى التنفيذ.

وكانت السعودية قد سمحت بحضور النساء إلى استادات كرة القدم ، وجرى تطبيق ذلك للمرة الأولى في كانون ثان/يناير الماضي ، وقد واجهت إيران موجة من الانتقادات عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعد أن رفضت أن تحذو حذو السعودية فيما يتعلق بهذا الأمر.

وكانت السلطات الإيرانية قد سمحت للنساء الإيرانيات بالدخول إلى مدرجات استادي “أزادي” وتختي في طهران لمتابعة مباراة ، منتخبي إيران وإسبانيا في المونديال ، والتي جرى بثها في الاستادين على الهواء عبر شاشة عرض عملاقة ، لتكون بذلك هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للنساء الإيرانيات بدخول استاد أزادي منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 . (د ب أ)