محامية حارس بن لادن السابق المرحل من ألمانيا تخشى من تعرضه للعنف في محبسه بتونس

فرانكفورت: أعربت محامية الإسلامي التونسي المصنف في ألمانيا على أنه خطير أمنياً، سامي إيه. والذي رحلته السلطات الألمانية إلى موطنه يوم الجمعة الماضي، عن مخاوفها من تعرض موكلها للعنف في محبسه في تونس.

وقالت المحامية الألمانية سيدا باساي-يلديز في فرانكفورت الاثنين: “سمعت من مرحلين آخرين أنهم تعرضوا للضرب خلال فترة الثمانية وأربعين ساعة التي يكونوا خلالها بدون محاميهم”.

وبحسب القانون التونسي، لا يحق للمحامي التواصل مع موكله إلا عقب يومين من القبض عليه على أقصى التقدير.

وقالت المحامية إنه وفقاً للقانون التونسي من الممكن أن يقبع موكلها في الحبس لمدة 15 يوماً دون صدور قرار بشأنه، مضيفة أنها ليست على اتصال معه حالياً.

يذكر أنه تم ترحيل سامي إيه. يوم الجمعة الماضي من مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا إلى موطنه تونس.

وكانت المحكمة الإدارية بمدينة جلزنكيرشن قد قضت يوم الخميس بعدم جواز ترحيله من الناحية القانونية لأنه قد يكون مهدداً بالتعرض للتعذيب في بلاده، ولكنها لم تبلغ الجهات المختصة بالقرار إلا عندما كان سامي إيه. في الجو بالفعل.

وأمرت المحكمة بعد ذلك بإعادة سامي إيه، المشتبه أنه حارس شخصي سابق لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا، وأشارت المحكمة إلى أن الترحيل ينتهك مبادئ دستورية أساسية.

وأعربت المحامية عن تفاؤلها إزاء إعادة موكلها إلى ألمانيا، وقالت: “لدي هنا قرار بذلك من القضاء الألماني، والعلاقات الدبلوماسية مع تونس جيدة للغاية على نحو يضمن عدم وجود عقبات في تنفيذ القرار”.

وأضافت المحامية أن موكلها لم يزر تونس منذ 20 عاماً، وقالت: “هذا يعني أنه من المحتمل ألا يكون لدى السلطات (في تونس) شيء ضده”. (د ب أ)