بعد قضية “ضربه لمغنية”.. جدل حول “زواج آل الشيخ بممثلة مصرية”! ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

عاد المستشار بالديوان الملكي، ورئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ لتصدر العناوين المثيرة للجدل بعد انتشار مزاعم عن زواجه من الممثلة المصرية ياسمين صبري.

وقد انتشرت هذه المزاعم بكثرة على مواقع التواصل منذ أيام وزادت وزاد الجدل حولها بعدما لم يصدر عن الطرفين أي نفي أو تأكيد للخبر.

واللافت أن صفحة على “فيسبوك” زعمت أنها باسم “نادي الأهرام” الذي اسسه تركي آل الشيخ في مصر، صورة تجمع بين تركي وياسمين، وعليها تعليق: “نتمنى زواجآ سعيدآ للمستشار تركي ال شيخ من الفنانه المصرية ياسمين صبري”.

إلا أن تصريحاً للممثلة المصرية المعنيّة بالأمر حسم الجدل أخيراً، حيث نشرت ياسمين صبري، أمس على حسابها في “تويتر” قالت فيها: “كفاية إشاعات باة !! كدة كتير”!.

كفاية إشاعات باة !! كدة كتير — Yasmine Sabri (@yasminesabri) 15 July 2018

وكان جدل احتدم، قبل أشهر قليلةً، حول علاقة آل الشيخ الفنانة المصرية آمال ماهر، وحديث وسائل إعلام مصرية عن زواج المسؤول السعودي المثير للجدل بالفنانة المصرية سراً.

ثم أخذت القضية بعداً آخر بعد نقل وسائل إعلامية مصرية، في مارس/ آذار الماضي، عن مصدر أمني في مديرية أمن القاهرة، إن الفنانة آمال ماهر حررت محضرا في الساعة السابعة صباح اليوم في قسم شرطة المعادي، تتهم فيه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية في المملكة العربية السعودية والرئيس الفخري للنادي الأهلي، حينها، بالاعتداء عليها بالضرب داخل منزلها في دائرة القسم.

وأضاف المصدر، أن ماهر حضرت إلى القسم بصحبة شقيقها وقامت بعمل تقرير طبي في المستشفى يفيد بإصابتها بكدمة في عينها اليسرى بعد أن ضربها تركي آل الشيخ بالبوكس بسبب اتصاله بها ومعاتبتها على التحدث عنه بصورة سيئة أمام الناس وعندما طلبت منه الحضور إلى المنزل لإنهاء تلك الخلافات تشاجر معها واعتدى عليها بالـ”بوكس″ في عينها اليسرى.

ونقلت وسائل إعلام عن ماهر بعدها نفيها للحادثة وإن اعترفت بوجود خلافات بين الطرفين قالت انها متعلقة بتعاون فني.