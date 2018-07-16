مقتل شخصين في فرنسا خلال احتفالات الفوز بكأس العالم -(فيديوهات)

باريس:قتل شخصان في فرنسا، أثناء الاحتفالات التي عمت البلاد أمس بعد تغلب منتخبها القومي على كرواتيا وفوزه بكأس العالم لكرة القدم.

وقالت صحيفة “لوباريسيان” الفرنسية، إن شخصين قتلا في الاحتفالات التي عمت البلاد ليلة أمس، وأصيب 45 من رجال الأمن بجروح طفيفة.

وأضافت الصحيفة أن الاحتفالات تحولت لأعمال عنف في العديد من مناطق فرنسا، وأصيب شخص بجروح خطيرة في شارع الشانزليزيه بباريس، فيما اندلعت اشتباكات بين المحتفلين ورجال الشرطة في مدينتي ستراسبورغ وروان، واستخدم رجال الشرطة غاز الفلفل.

ونشرت صحيفة “لوفيغارو” نقلا عن وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم توقيف 292 شخصا في أنحاء فرنسا خلال الاحتفالات.

وعمت الاحتفالات فرنسا أمس، بعد تتويج منتخبها القومي بلقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، عقب تغلبه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين. (الأناضول).