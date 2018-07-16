أنباء عن تدهور خطير في حالة الداعية السعودي المعتقل سفر الحوالي

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء تفيد بتدهور في الحالة الصحية للداعية السعودي سفر الحوالي على خلفية تحقيق عنيف أخضع له داخل المعتقل.

وزعم الصحافي الكردي والمقيم في إسرائيل مهدي مجيد أنه نفل عن مصدر سعودي أنباء عن وفاة “الحوالي” بعد تعرضه لجلطة نتيجة الضغط عليه في التحقيق لمدة 4 ساعات متواصلة.

وقال “مجيد” في تغريده على حسابه في “تويتر: “خاص و حصري , عاجل : مصدر سعودي انباء غير مؤكدة عن وفاة الشيخ سفر الحوالي بعد تعرضه لجلطة قلبية جراء التحقيق المستمر معه والضغط عليه لمدة اربع ساعات متواصلة .”

وكانت السلطات السعودية قامت باعتقال الداعية الإسلام سفر الحوالي (68 عاما)، الأربعاء الماضي، بجانب اعتقال شقيقه وثلاثة من أبنائه.

وجاء اعتقاله بعد أيام من إصداره كتاب “المسلمون والحضارة الغربية” الذي تناول فيه، بحسب نسخة مسربة، أبرز القضايا المعاصرة، وتحدث عن المليارات التي أنفقتها السعودية ودول الخليج على الولايات المتحدة خلال زيارة دونالد ترامب إلى الرياض، منتصف العام الماضي.

ووجه الحوالي في كتابه نصائح إلى العلماء والدعاة والعائلة الحاكمة السعودية. وقالت مصادر إن الكتاب، المكون من ثلاثة آلاف صفحة، هو نسخة أولية لم تطبع بعد، في انتظار مراجعة الحوالي لها لاعتماد النسخة النهائية.