خلل فني يعيق عرضا للمغنية تايلور سويفت .. لكن سرعة بديهتها اسعفتها على المسرح – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : خلال عرض في مدينة فيلاديلفيا، علقت المغنية الأميركية تايلور سويفت في سلة مضاءة أثناء محاولتها الوصول إلى خشبة المسرح الثانية بسبب عطل فني، لكنها تعاملت مع الموقف بذكاء.

وكانت تايلور تغني أغنيتها الناجحة «Delicate»، وهي تقف في سلة كان من المفترض أن تنقلها إلى المسرح «ب»، لكن العطل الفني اعاق ذلك .

وظلت تايلور متفائلة ومحافظة على برودة أعصابها وتمازح الجمهور الذي قالت له إنها تستمتع بالمنظر الجميل الذي تشاهده من فوق الملعب.

Lmaooo Taylor trying to play it cool while being confused AF as to why she wasn’t moving. I LOVE HER pic.twitter.com/6j450D6J4h

— Keke ✨ REP TOUR

METLIFE NEXT (@Taylor_SlaysAll) July 15, 2018