الخارجية الروسية: نتفق مع ترامب على أن “الغباء” الأمريكي هو سبب تدهور العلاقات

هلسنكي : أكدت الخارجية الروسية أنها تتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن “الغباء الأمريكي” هو السبب في تدهور العلاقات بين الجانبين.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

وكتبت الخارجية على حسابها على موقع “تويتر” :”نتفق”، في إشارة إلى تغريدة سابقة لترامب.

وكان ترامب كتب على حسابه على موقع “تويتر” قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:”علاقاتنا مع روسيا لم تكن /أبدا/ أسوأ، نتيجة سنوات كثيرة من الحمق والغباء الأمريكيين، والآن، الاتهامات المعدة سلفا”، في إشارة إلى التحقيق الأمريكي الجاري حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 .(د ب أ).