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الخارجية الروسية: نتفق مع ترامب على أن “الغباء” الأمريكي هو سبب تدهور العلاقات

Jul 16, 2018

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هلسنكي : أكدت الخارجية الروسية أنها تتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن “الغباء الأمريكي” هو السبب في تدهور العلاقات بين الجانبين.

وكتبت الخارجية على حسابها على موقع “تويتر” :”نتفق”، في إشارة إلى تغريدة سابقة لترامب.

وكان ترامب كتب على حسابه على موقع “تويتر” قبل قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:”علاقاتنا مع روسيا لم تكن /أبدا/ أسوأ، نتيجة سنوات كثيرة من الحمق والغباء الأمريكيين، والآن، الاتهامات المعدة سلفا”، في إشارة إلى التحقيق الأمريكي الجاري حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 .(د ب أ).

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