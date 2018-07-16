اجتماع لكبار المسؤولين في تونس إثر ازمة سياسية

تونس: عقد كبار المسؤولين الحكوميين في تونس وقادة النقابات والاحزاب اجتماعا الاثنين في قصر قرطاج غداة اقتراح الرئيس الباجي قائد السبسي استقالة رئيس الحكومة.

ويتزامن الاجتماع مع ازمة سياسية ودعوات من حزب “نداء تونس″ والاتحاد العام التونسي للشغل لاستقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بسبب الازمة الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وكشفت رئاسة الجمهورية في بيان الاثنين ان الاجتماع خصص لبحث “السبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة وضرورة تحمّل مختلف الأطراف السياسية لمسؤولياتها لإيجاد الحلول اللازمة مع تغليب المصلحة العليا للوطن”.

ولم يتم الاعلان عن اي قرار سياسي عقب الاجتماع.

وقد صرح قائد السبسي في حوار بثته قناة خاصة واثار جدلا ان امام رئيس الحكومة الاستقالة او التوجه الى البرلمان لتجديد الثقة إذا استمرت الازمة السياسية.

وقال الرئيس لقناة “نسمة” مساء الاحد ونشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي في “فيسبوك “على رئيس الحكومة الاستقالة او الذهاب للبرلمان”.

وأعلنت ثلاث مؤسسات اعلامية خاصة بث الحوار لكن قناة “نسمة” الوحيدة التي بثته ليل الاحد ورفضت قناة “الحوار التونسي” واذاعة “موزييك” ذلك لأنها لم تتحصل على النسخة الكاملة من الحوار من قناة “نسمة”.

وانتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي قرار الرئيس “منح حوار في ظرف دقيق ومهم وصعب لقناة تلفزية غير قانونية”.

وفي حزيران/يونيو الفائت اتهمت الهيئة قناة “نسمة” بانها تعمل “لدعم أطراف سياسية”و”التموقع من اجل التأثير على هيئات الدولة”.

وتطالب أحزاب سياسية عدد في تونس منذ ثلاثة أشهر بينها جناح في حزب “نداء تونس″ بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس و”الاتحاد العام التونسي للشغل”، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.(أ ف ب) .