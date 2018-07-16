إطلاق اسم “مبابي” على ثور ضخم بالأرجنتين

بوينس آيرس: أطلق اسم “مبابي” اليوم الاثنين على ثور في الأرجنتين يبلغ وزنه 920 كيلوغراما وذلك كنوع من التكريم لنجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي الذي توج أمس الأحد مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان هذا الثور هو أول “عينة” لشركة “سوسييداد رورال” بالأرجنتين والتي تجمع أبرز رجال الأعمال والمقاولين في مجال تربية الحيوانات بالأرجنتين، ومقرها بالعاصمة بوينس آيرس.

وينتمي الثور لسلالة “أنجوس″ ويبلغ عمره عام واحد وعشرة شهور. ونقل هذا الثور من مدينة جنرال أتشا على بعد 700 كيلومتر جنوب غرب بوينس آيرس إلى العاصمة نفسها.

ويأتي إطلاق اسم مبابي على هذا الثور الضخم كوسيلة لإبداء الإعجاب بالنجم الفرنسي الشاب مبابي 19/ عاما/ الذي كان ضمن أبرز نجوم المونديال الروسي ولعب دورا بارزا في فوز المنتخب الفرنسي باللقب من خلال الموهبة الرائعة التي يتمتع بها ونشاطه في الملعب وعدم قدرة مدافعي الفرق المنافسة على إيقافه.

وسجل مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الرابع لفريقه في المباراة النهائية التي فاز فيها على المنتخب الكرواتي 4 / 2 كما توج بجائزة أفضل لاعب شاب صاعد في هذه النسخة من المونديال التي اختتمت أمس. (د ب أ).