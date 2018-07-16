إليسا تسخر ممن اتهموها بتقليد يارا.. شاهدوا رد فعلها !

بيروت – “القدس العربي ” : لم تتمكن إليسا من الاحتفال بإطلاق أغنيتها الجديدة “إلى كل اللي بيحبوكي” كما يجب، وذلك بعد أن طالتها انتقادات كثيرة واتهامات بالتقليد، مما دفعها للرد واخيرا.

اغلب تعليقات السوشيال اتهمت اليسا فورإطلاق أغنيتها “إلى كل اللي بيحبوكي” بأنها تعتبر نسخة ثانية من أغنية شهيرة للنجمة يارا بعنوان “شفته من بعيد”، وتم إطلاقها عام 2010، كما أن لحنها يقترب بشدة من لحن أغنية “حاسس″ التي أطلقتها يارا أيضاً مؤخراً.

إليسا لم تصمت أبداً على تلك الاتهامات، وردت على منتقديها بتغريدة ساخرة، قالت فيها: “يقول شادي نور مؤلف الأغنية إلى كل اللى بيحاربونى انتوا بتقوونى بتقوونى.. هل توافقون يا شباب؟ أنا أوافق”، وأنهت تغريدتها بإيموجي يضحك بشدة.