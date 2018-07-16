الاتحاد الأوروبي “قلق” من الهجمات الإسرائيلية على غزة

بروكسل: أعربت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، عن “قلقها البالغ” إزاء تنفيذ إسرائيل أكبر هجماتها على قطاع غزة منذ 2014.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته موغريني، اليوم الإثنين، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق اليوم، قصفت طائرات حربية إسرائيلية، 3 مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية، وأرضًا زراعية، قريبة من السياج الحدودي، شمالي شرق قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وقالت موغريني إن “المجتمعين بحثوا الوضع في غزة رغم أنه ليس على أجندة الاجتماع″.

وأضافت: “نشاهد أن إسرائيل تنفذ أكبر هجماتها على غزة منذ 2014، وهذا مقلق للغاية”. داعية “جميع الأطراف لوقف العنف، ومنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة”.

وعلى صعيد آخر، أشارت موغريني إلى أن إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية كان أحد الأجندة الرئيسية لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد”.

وأشارت إلى أن “رفع العقوبات الأوروبية (المفروضة على كوريا الشمالية)، يتطلّب التحقق من إتمام عملية إخلاء الأسلحة النووية بشكل كامل.

ولفتت في هذا الصدد، إلى أن الاتحاد رفع العقوبات المفروضة على إيران بعد تطبيق الأخير للاتفاق النووي.

ومساء السبت الماضي، توصلت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتفاهمات وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية، لكن الجيش الإسرائيلي استأنف استهدافه لمناطق يتواجد فيها مطلقي طائرات ورقية حارقة منذ صباح أمس.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، شنّ السبت، سلسلة غارات استهدفت مواقع للمقاومة الفلسطينية وأراضٍ خالية في قطاع).(الأناضول).