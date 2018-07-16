نتنياهو: تبادل اللكمات بين إسرائيل وحماس لم ينته بعد

تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن ما وصفه “بتبادل اللكمات” مع حركة حماس لم ينته بعد فيما لا يزال وقف لإطلاق النار صامدا على الحدود المتوترة بين غزة وإسرائيل- وقت الزيارة – .

وأضاف خلال زيارة لبلدة سديروت في جنوب إسرائيل قرب الحدود مع غزة والتي استُهدفت بصواريخ أُطلقت من القطاع مطلع الأسبوع “نحارب الإرهاب منذ مئة عام وهذا يتطلب تبادل اللكمات والأمر لم ينته بعد”.

جاءت تصريحات نتنياهو بينما لا تزال إسرائيل في حالة تأهب قصوى رغم الهدنة مع حماس التي تم التوصل إليها في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار عبر الحدود يوم السبت (14 يوليو تموز). وقال الجيش الإسرائيلي إنه قرر بعد تقييم الموقف تعزيز نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي في منطقة تل أبيب وفي الجنوب. كما استدعى عددا محدودا من أفراد قوات الاحتياط لمساعدة قيادة الدفاع الجوي.(رويترز).