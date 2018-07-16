استقبال أسطوري للمنتخب الكرواتي في زغرب إثر عودته من مونديال روسيا -(صور وفيديو)

زغرب: نال المنتخب الكرواتي لكرة القدم استقبالا حماسيا وحارا اليوم الاثنين لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب عائدا من موسكو بعد الفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ورغم هزيمة الفريق 2 / 4 أمس الأحد أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية للبطولة، هتف المشجعون “أبطال، أبطال” لدى وصول اللاعبين إلى زغرب.

ورافقت عدة طائرات مقاتلة الطائرة التي تقل الفريق بمجرد وصولها إلى داخل حدود كرواتيا.

ودخل اللاعبون صالة الوصول بالمطار على بساط أحمر، فيما تجمع مئات الآلاف من المواطنين في وسط المدينة لاستقبال الأبطال.

وحقق المنتخب الكرواتي أفضل إنجاز في سجل مشاركاته بالمونديال، حيث كان أفضل إنجاز سابق له، إحراز المركز الثالث في مونديال 1998 بفرنسا.

ودعا التليفزيون الرسمي الكرواتي، الجماهير للنزول والاحتفال بـ”اللحظة التاريخية”.

وخفضت السكك الحديدة أسعار التذاكر إلى النصف لتسهيل انتقال المشجعين إلى زغرب والمشاركة بالاحتفالات، بينما كانت وسائل النقل في العاصمة متاحة بالمجان.

ويتوجه المنتخب الكرواتي على متن حافلة مكشوفة إلى ساحة يان يلاسيتش الشهيرة في قلب العاصمة، وبعدها تستقبله الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار-كيتاروفيتش.