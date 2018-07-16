لماذا رفض نابولي التعاقد مع رونالدو قبل يوفنتوس؟

“آلقدس العربي”: ادعى رئيس نادي نابولي، أوريليو دي لورنتييس، أنه كان باستطاعته الحصول على توقيع النجم العالمي كريستيانو رونالدو، قبل أن يفعلها الغريم المحلي يوفنتوس بشراء عقد صاروخ ماديرا من ناديه السابق ريال مدريد، مقابل رسوم لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 120 مليون يورو شاملة المتغيرات.

وكشف المنتج السينمائي الشهير عن كواليس ما دار بينه وبين وكيل أعمال أفضل لاعب في العالم، آخر عامين، وذلك في اليوم الذي لا تتحدث فيه إيطاليا إلا عن صاحب الـ33 عامًا، بوصوله مقر البيانكونيري على متن طائرته الخاصة، ليضع التوقيع الأخير على عقد ارتباطه بالسيدة العجوز لمدة أربع سنوات قادمة.

وقال رئيس النادي الجنوبي لإذاعة “كيس كيس″، في رده على سؤال حول رأيه في انضمام رونالدو لليوفي، “أود القول بأن علاقتي بوكيل أعماله (جورجي مينديز) أكثر من رائعة، وكنت في مفاوضات معه لضم الحارس روي باتريسيو، وفي ذلك اليوم جاء اقتراح انضمام رونالدو لنابولي”.

وعن الأسباب التي جعلته لا يؤمن بفكرة التعاقد مع قائد البرتغال وريال مدريد التاريخي، قال “تعرفون أن علاقتي بفلورنتينو بيريز مُحطمة منذ سنوات، لذلك قُلت لمينديز .. الصفقة ستُكلفنا ما لا يقل عن 400 مليون، لكنه تعهد أن نابولي لن يدفع كل هذه الأرقام”.

وختم قائلا “لماذا تراجعت بعد ذلك؟ لأنني فكرت في الآثار الجانبية للصفقة وما قد يحدث من مشاكل في غرفة خلع الملابس، وعلى أي حال.. دعونا نُهنئ يوفنتوس ونُرحب برونالدو الذي سيُزيد الاهتمام العالمي بالدوري الإيطالي”.