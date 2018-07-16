مدرب بلجيكا يُحرض هازارد على تشيلسي

“القدس العربي”: أثار المدير الفني للمنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز، غضب جماهير نادي تشيلسي، بتصريحاته الأخيرة التي دعا خلالها جناحه إدين هازارد للتفكير في مستقبله بعيدًا عن “ستامفورد بريدج”، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن اهتمام عملاقي الليغا ريال مدريد وبرشلونة بأفضل لاعب في البريميرليغ عام 2015.

وبعد التألق اللافت لصاحب الـ27 عامًا مع منتخب الشياطين الحمر في نهائيات كأس العالم، ومساهمته في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث والميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، بدأ الإعلام الإسباني يضعه على قائمة المُرشحين لخلافة الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو، الذي فاجأ عشاق الميرينغي بقرار انتقاله لكبير إيطاليا يوفنتوس.

وتُفيد التقارير المُنتشرة في مختلف وسائل الإعلام الإسبانية وكذلك البريطانية، أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، ينوي الدخول في مفاوضات مباشرة مع نظيره في غرب لندن رومان آبراموفيتش، من أجل حسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد تردد أنباء عن دخول عدو كاتلونيا على الخط.

وفي خضم هوجة الأنباء والشائعات التي لا تُفارق اسم ولا مستقبل هازارد، قال مدربه الإسباني لإذاعة “كادينا سير”. “يبدو لي أنها حانت اللحظة المثالية لهازارد ليقوم بتجربة مختلفة في كرة القدم! إنه يملك العقلية الاحترافية والقدرة على القيادة، ومهارته الكبيرة تجعله دائمًا لاعبًا مختلفًا، لذلك يُمكنه قيادة مشروع كبير في مكان آخر لأنه الآن في أفضل وأوج لحظاته كلاعب”.

وكان هازارد قد انتقل إلى صفوف تشيلسي عام 2012 قادمًا من ليل الفرنسي مقابل رسوم بلغت حوالي 40 مليون يورو شاملة عمولة وكيل أعماله، وخلال هذه الفترة، تطور مستواه بشكل مُذهل وحقق عدد لا بأس به من البطولات، منها البريميرليغ مرتين وكأس الاتحاد الإنكليزي وكأس الرابطة، بالإضافة للقب الدوري الأوروبي، وجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز، غير أن في سجله الشخصي مع الأسود 89 هدفًا من مشاركته في 300 مباراة في مختلف المسابقات.