رونالدو يغازل يوفنتوس وجماهيره.. ويكشف سر ضربة بنعطية

“القدس العربي”: ألهب كريستيانو رونالدو حماس جماهير ناديه الجديد يوفنتوس، بالتغزل في تاريخ وحاضر السيدة العجوز، مع التعهد ببذل قصارى جهده لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات والبطولات في المرحلة القادمة، وذلك في مؤتمر تقديمه للصحفيين، الذي عقده مساء اليوم الاثنين بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية المتعلقة بالصفقة.

وقال أفضل لاعب في العالم في أول كلماته بشعار البيانكونيري “يوفنتوس من أحد أكبر الفرق في العالم، وكنت أفكر في هذا القرار منذ فترة طويلة، وأعتقد كان قرارًا سهلاُ. تعلمون جميعًا أن يوفنتوس أفضل وأكبر فريق في إيطاليا، ولديه مدرب ورئيس رائعين، أكرر. لقد كان قرارًا سهلاً خاصة أنني أعشق التحديات”.

وعندما ذكر أحد الصحفيين اسم ناديه القديم ريال مدريد، قاطعه الدون قائلاً “ريال مدريد؟ آسف لقد انضممت للتو لنادٍ كبير، وسعيد بالانضمام إلى هذا الفريق، ستكون مرحلة جديدة في حياتي وحقًا لا أستطيع الانتظار لبدء مسيرتي مع يوفنتوس، وسأحاول أن أثبت للإيطاليين أنني ما زلت لاعبًا كبيرًا، وسأقوم بفترة إعداد جيدة للغاية، فبعد نجاحي مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، الآن هدفي الرئيس أن أترك بصمة في تاريخ يوفنتوس″.

وتابع “لا شك أبدًا أن الدوري الإيطالي دوري قوي وتكتيكي للغاية، وأعلم أن مهمتي لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن طوال مسيرتي لم يكن لدي أي شيء سهل، والتحدي القادم هو مساعدة يوفنتوس للفوز بدوري أبطال أوروبا، أعرف جيدًا أن هذه البطولة بالذات تود كل الفرق الفوز بها، لذا سنُناضل من أجل الفوز بها وبكل البطولات الأخرى، وآمل أن أكون عند حسن ظن الجميع هنا، وأشكر الجماهير على هذا الترحيب”.

وختم “أعرف أن البعض في سني يذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو قطر، لكنني أشعر أنني في مرحلة رائعة. متى سأخوض أول تدريب؟ سأبدأ التدريب يوم 31 يوليو وأريد اللعب في أول مباراة في الدوري. هل هدفي إنهاء مسيرتي في سبوتنغ لشبونة؟ لا أريد أن أدهش الجميع وكما قُلت أريد أن أترك بصمة في تاريخ النادي، وأشكر يوفنتوس على إعطائي هذه الفرصة العظيمة، وأنا ممتن للنادي . مهدي بنعطية؟ لقد ضربني في ركبتي (مع ابتسامة). إنه لاعب عظيم وكان منافسي في كأس العالم، لكن هذا جزء من اللعبة، وماذا عن ميسي؟ كان بيننا تحدٍ في إسبانيا، لكن هدفي دائمًا البحث عن تحديات جديدة”.