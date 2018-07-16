﻿الدوري الايطالي: مشجعو يوفنتوس يستقبلون رونالدو ويطالبونه بلقب دوري الأبطال

روما – د ب أ: استقبل مئات من مشجعي يوفنتوس الإيطالي النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو المنضم حديثا، لدى وصوله أمس إلى مقر المركز الطبي للنادي من أجل الخضوع للفحص الطبي الإجباري كجزء من إجراءات اتمام الصفقة.

وانتظر المشجعون منذ الساعات الأولى لليوم لإلقاء نظرة على نجمهم الجديد وهتفوا: «اجلب لنا لقب دوري الأبطال»، ورد رونالدو عليهم بالتلويح بيديه وبالتواقيع التذكارية للمشجعين. ووصل رونالدو (33 عاما) الأحد إلى مدينة تورينو الإيطالية برفقة صديقته جورجينا رودريغز وآخرين. ولكن يوفنتوس لم يكشف عن تفاصيل وصول اللاعب لمنع أي استقبال شعبي على أن يتم تقديم اللاعب رسميا في وقت لاحق بعد إجراءات الفحص الطبي وإتمام إجراءات التعاقد. وكان رونالدو ترك ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس مقابل 112 مليون يورو للنادي الملكي.