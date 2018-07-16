﻿مودريتش: كرواتيا تستحق المزيد!

موسكو – د ب أ: شدد لوكا مودريتش، قائد منتخب كرواتيا، على أن فريقه «يستحق المزيد»، عقب خسارته 2/4 أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية لكأس العالم.

وقال مودريتش (32 عاما) لاعب وسط ريال مدريد: «أعتقد أننا نستحق المزيد، ولكن ليس دائما الفريق الأفضل هو الذي يفوز». وأضاف: «هذا هو السبب في أن كرة القدم هي الرياضة الأفضل في العالم. رغم أنه من الصعب التعامل مع الخسارة، لكن يتعين عليك تقبلها». وحصل مودريتش على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في كأس العالم. ورغم الخسارة، فإنه ينبغي علي كرواتيا أن تشعر بالرضا على أدائها في المونديال، الذي شهد تأهلها للمباراة النهائية بعد خوض ثلاثة أوقات إضافية في الأدوار الإقصائية، والاحتكام لركلات الترجيح في مناسبتين. وأكد مودريتش: «نرفع رؤوسنا عاليا ولكن ليس من السهل خسارة مباراة نهائية لأننا كنا قريبين للغاية». وتابع: «لا يمكننا لوم أنفسنا بأي حال من الأحوال، قمنا بكل شيء على أرض الملعب وينبغي علينا أن نشعر بالفخر». وأبدى تشككه في ركلة الجزاء التي حصل عليها المنتخب الفرنسي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تم اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، التي أشارت إلى أن الكرة لمست يد إيفان بيريسيتش لاعب المنتخب الكرواتي داخل منطقة جزاء فريقه، ليسجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني للديوك. وقال مودريتش: «لم أرها لكنهم يقولون لي إنها ليست ركلة جزاء». وأنهى مودريتش حديثه قائلا: «على أي حال، لا أحب الحديث كثيرا عن التحكيم، لأنك لا تستطيع تغيير أي شيء بعد المباراة».