﻿استقبال أسطوري للمنتخب الكرواتي في زغرب والمدرب فخور بإنجاز المونديال

زغرب – د ب أ: نال المنتخب الكرواتي استقبالا حماسيا وحارا أمس لدى وصوله إلى العاصمة الكرواتية زغرب عائدا من موسكو بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم.

ورغم الهزيمة 2/4 أمام نظيره الفرنسي في المباراة النهائية، هتف المشجعون: «أبطال، أبطال» لدى وصول اللاعبين إلى زغرب. ورافقت عدة طائرات مقاتلة الطائرة التي تقل الفريق بمجرد وصولها إلى داخل حدود كرواتيا. ودخل اللاعبون صالة الوصول بالمطار على بساط أحمر، فيما تجمع مئات الآلاف من المواطنين في وسط المدينة لاستقبال الأبطال. وحقق المنتخب الكرواتي أفضل إنجاز في سجل مشاركاته بالمونديال، حيث أحرز المركز الثالث في مونديال 1998. ودعا التليفزيون الرسمي الكرواتي، الجماهير للنزول والاحتفال بـ»اللحظة التاريخية». وخفضت السكك الحديد أسعار التذاكر إلى النصف لتسهيل انتقال المشجعين إلى زغرب والمشاركة بالاحتفالات، بينما كانت وسائل النقل في العاصمة متاحة بالمجان. ويتوجه المنتخب الكرواتي على متن حافلة مكشوفة إلى ساحة يان يلاسيتش الشهيرة في قلب العاصمة، وبعدها تستقبله الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

وأعرب زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا عن فخره بما حققه منتخب بلاده، وقال: «قلت للاعبين عقب نهاية اللقاء، يمكنكم أن تذهبوا وأنتم فخورون بما فعلتم، لا يوجد شيء نحزن من أجله». وأضاف: «قدمنا أداء رائعا، ولكننا استقبلنا 4 أهداف، ففي تلك الحالة، لا يمكن تحقيق نتيجة جيدة، فرنسا منتخب قوي جدا، نحن فخورون بمشوارنا في البطولة». وتطرق الى ركلة الجزاء التي احتسبت لفرنسا، قائلا: «أنا لا أتحدث عن التحكيم في العادة، ولكن دعني أقول جملة واحدة، في نهائي كأس العالم لا يمكنك أن تحتسب ركلة جزاء كهذه، لكن في النهاية هذا لا يقلل من فوز فرنسا». وختم بالحديث عن مستقبله مع منتخب بلاده قائلا: «أنا بحاجة لإجازة الآن، أنا مرهق وبحاجة للإسترخاء قليلاً، لقد عملنا بجد لشهرين متتالين».