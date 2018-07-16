﻿إليسا لكل من اتهمها بسرقة لحن أغنيتها الجديدة… « انتوا بتقووني»

وجهت الفنانة إليسا رسالة لكل من هاجمها بسبب اتهامها بسرقة لحن من أغنية الفنانة يارا فى أغنيتها «الى كل اللي بيحبوني» من ألبومها الجديد.

وكتبت إليسا على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: «الى كل اللي بيحاربوني انتو بتقووني.. شادي نور مؤلف الأغنية هو من أرسل لي هذه الكلمات الآن». وتتعاون إليسا فى ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء منهم: رامي جمال، محمد يحيى، مدين، أمير طعيمة.

وكانت المغنية اليمنية أروى نشرت صورة لها في حسابها عبر «انستغرام» تسخر فيها من الفنانة إليسا ، حيث تظهر في الصورة الأخيرة وهي تحمل ألبومها الجديد وتقول: «لكل اللي بيحبوني» فيما ظهرت أروى تتساءل: «يعني اللي عاملالهم بلوك ما يسمعوش الألبوم؟ كدا مش هيسمعوه كثير».

وكتبت أروى تعليقا على الصورة :»إلي حيسمع ال «سي دي» يبعث لي واتس».

وبعد أن نشرت أروى لهذا التعليق تعرضت لهجوم شديد من جمهور اليسا واتهمت بأنها «تغار من اليسا وأنها تبحث عن الشهرة على حسابها»، لافتين إلى أنها «أثبتت حقدها وكراهيتها لها». فيما فجرت أروى مفاجأة عندما سألها أحد المتابعين ان كانت اليسا عملت لها حظر «بلوك» منذ 4 سنوات عندما قلدتها في برنامجها «خليها علينا».

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